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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 октября 2022, 13:36

В России зарегистрировали еще более 30 тысяч пациентов с коронавирусом

Аптечка

В Москве заболели еще 2 205 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России было подтверждено 30 085 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 029 зарегистрировано на Среднем Урале.

В Москве заболели еще 2 205 человек, в Санкт-Петербурге — 1 861, а в Московской области — 855.

Всего по стране госпитализировали 1 383 пациента, выздоровели 46 992 человека, а скончались 96 россиян. С начала пандемии подтверждено 21 049 027 случаев заболевания ковидом, из которых 20 140 608 закончились выздоровлением.

В Свердловской области за день вылечились 2 919 уральцев, 27 были доставлены в больницы, 1 пациент скончался. Напомним, вчера на Среднем Урале выявили 1 127 заболевших.

Областная газета Свердловской области

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