Названо имя нобелевского лауреата в области физиологии и медицины

Премия-2022 присуждена шведскому ученому Сванте Паабо "за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека".

Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. Отмечается, что исследования Паабо породили совершенно новую научную дисциплину палеогеномика. Она выявляет генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов (семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян).

Напомним, в 2021 году победителями в указанной номинации стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Их наградили за изучение реакций организмов на температуру и прикосновения. Они открыли осязательные и терморецепторы.