Свердловские врачи спасли двухмесячного младенца с опасной патологией головного мозга

Патологию у малыша выявили, когда он находился в утробе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской областной клинической больницы (СОКБ № 1) провели операцию двухмесячному ребенку с патологией сосудов головного мозга. Аномалию у малыша выявили внутриутробно.

Пиальная фистула в проекции задней черепной ямки не давала возможности правильно функционировать сосудам головного мозга, направляя кровь в патологически расширенную вену Галена.

"По причине расширения вены Галена нарушается ликвородинамика (отток спинномозговой жидкости), что вызывает неврологические осложнения, например, такое как гидроцефалия (водянка головного мозга). Кроме того, любая фистула может привести к разрыву стенки сосуда", — пояснила прооперировавший ребенка врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Камилла Мавлютова.

Патологию у малыша выявили, когда он находился в утробе. Врачи областной детской клинической больницы заранее информировали маму о проблеме, а также необходимости хирургического вмешательства. На время родов женщину доставили в свердловский перинатальный центр.

"После того, как ребенок родился и ему был оказан необходимый объем мероприятий в родовом зале, его перевели к нам в отделение, где были проведены все необходимые диагностические исследования", — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей № 1 ОДКБ Марк Пруткин.

На четвертые сутки после рождения малыша поместили в отделение патологии новорожденных. Там его выхаживали и перевели на грудное вскармливание. Когда ребенок подрос, ему сделали операцию. Маленький пациент вскоре вместе с мамой отправился домой.

По данным врачей, успешно оказать ребенку помощь удалось благодаря налаженной на Среднем Урале системе наблюдения и маршрутизации беременных женщин с внутриутробно выявленными врожденными пороками развития плода, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее, на Среднем Урале в детском онкоцентре появилось оборудование, которое позволяет с высокой точностью выявлять раковые клетки.