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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2022, 14:41

Коронавирусом за сутки заразились 384 свердловчанина

Люди в масках

За все время распространения ковида в России было зарегистрировано 21 441 143 случая заболевания. Фото: Галина Соловьева

В России за последние 24 часа ковидом заразились 6 385 человек, из которых 384 приходится на Свердловскую область. При этом в больницы были доставлены 1 320 инфицированных россиян.

В Москве подтверждено 966 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 461, а в Московской области — 167.

За все время распространения ковида в России было зарегистрировано 21 441 143 случая заболевания, из которых 20 822 746 закончились выздоровлением. За последние сутки побороть коронавирус смог 10 241 пациент, при этом скончались еще 68 человек.

На Среднем Урале выздоровели еще 845 зараженных, в больницы доставили 53 пациентов, 1 свердловчанин с ковидом скончался. Напомним, днем ранее сообщалось о 370 инфицированных коронавирусом жителях региона.

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Областная газета Свердловской области

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