В Свердловской области за сутки выявили 392 случая COVID-19

Госпитализировано еще 1 233 россиянина с подтвержденным ковидом. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале выявили 392 новых случая ковида. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 546 145.

Выздоровели за все время 530 245 свердловчан, в том числе 743 — за последние сутки. Госпитализировали еще 80 человек. С начала пандемии скончалось 10 856 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за последние 24 часа).

С графиком работы пунктов вакцинации от ковида и других заболеваний в свердловских ТЦ можно ознакомиться здесь.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 149 гражданам. За все время зарегистрировали 21 453 667 случаев, сообщает федеральный оперштаб.