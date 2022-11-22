В Верхней Салде частично ввели масочный режим

В Верхней Салде маски обязали носить в определенных учреждениях. Фото: Галина Соловьева

В Верхней Салде из-за превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ частично введен масочный режим. Ограничения установила администрация городского округа по рекомендации Роспотребнадзора.

Носить маски горожане обязаны в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, а также в учреждениях социальной защиты, уточнили "Областной газете" в пресс-службе администрации Верхней Салды. Там сообщили, что принять меры рекомендовали в Нижнетагильском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Ношение масок — мера, которая эффективно зарекомендовала себя. Мы также можем рекомендовать вводить частичный масочный режим, там где это требуется", — объяснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 7 по 13 ноября в городском округе на 4% превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего зафиксировано 311 случаев. Из них большая часть заразившихся — жители старше 15 лет. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Верхней Салде составляет 6 112 человек.

Напомним, медики рекомендуют свердловчанам вакцинироваться от гриппа и коронавируса. Сделать прививки можно в поликлиниках по месту жительства, а также в торговых центрах Среднего Урала.