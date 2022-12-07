Немецкая корпорация Bayer подала иск к Березовскому фармзаводу

Предметом иска стало химическое соединение под международным непатентованным названием "ривароксабан". Фото: Алексей Кунилов

Арбитражный суд Свердловской области принял в производство иск немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer к ЗАО "Березовский фармацевтический завод" (Lekas). Компания из Германии требует "запретить использование исключительных прав на изобретение", следует из электронной картотеки суда.

Истец пояснил, что немецкий концерн имеет исключительное право на использование соединения, известного под международным непатентованным наименованием "ривароксабан" (известен как пероральный антикоагулянт, в частности, используется для лечения тромбоза. — Прим. ред.).

"Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата "Ривароксабан Лекас" в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот", — цитирует "Ъ‑Урал" пресс-службу российского представительства Bayer.

Получить оперативный комментарий у Березовского фармзавода не удалось.

По данным госреестра лекарственных препаратов, Березовский фармацевтический завод получил регистрационное удостоверение на "Ривароксабан Лекас" 13 апреля 2021 года, действует оно до 31 декабря 2025 года. Цена на данный препарат зафиксирована в госреестре предельных отпускных цен в июне 2022 года. При этом таблетки с химическим соединением "ривароксабан" были зарегистрированы летом этого года другими российскими фармацевтическими заводами: АО "Алиум" (Московская область), НАО "Северная звезда" (Ленинградская область), "Медисорб" (Пермь).

Предварительное судебное заседание Арбитражного суда Свердловской области по данному иску назначено на 13 декабря 2022 года. Как следует из электронной картотеки, представитель истца подал ходатайство об участии через видео-конференц-связь.

Напомним, центр им. Гамалеи разработал вакцину против разных штаммов вируса гриппа.