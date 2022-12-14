Свердловский минздрав удостоили общероссийской премии за передовую технологию

В Свердловской области к системе подключены все больницы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министерство здравоохранения Свердловской области стало номинантом первой общероссийской премии академика В. И. Кулакова "Навстречу жизни". Награда минздраву присвоена за внедрение передовой информационной системы мониторинга беременных женщин.

"С 2013 года минздрав Свердловской области поэтапно внедряет в медучреждениях региона автоматическую информационную систему "Региональный акушерский мониторинг". Она предназначена для контроля состояния здоровья беременных женщин с момента их постановки на учет в женской консультации, а также в течение 42 дней после родов", — рассказала главный специалист акушер-гинеколог отдела организации медицинской помощи матерям и детям минздрава Свердловской области Антонина Кузнецова.

Работа ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В Свердловской области к системе подключены все больницы: от Екатеринбурга до населенных пунктов в отдаленных районах региона. В единую базу данных вносятся результаты всех анализов, медицинских осмотров, перенесенных заболеваниях пациенток, которые встали на учет по беременности. Ежедневно системой пользуются более 400 свердловских врачей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"На сегодняшний день это единственная система, которая позволяет полностью перейти с бумажного документооборота на цифровой. Программа работает в режиме реального времени круглосуточно. Если появляется пациентка из группы риска, система регистрирует все данные и отклонения от нормы, вне зависимости от места жительства женщины и медучреждения, куда она обратилась за помощью", — добавила Антонина Кузнецова.

Если система зафиксировала отклонения от нормы в течение беременности какой-либо пациентки, то врачи могут в круглосуточном режиме обратиться за консультацией к специалистам Областного перинатального центра с помощью телемедицины. При необходимости в территорию направляется бригада медиков, которая оценивает состояние беременной женщины и принимает решение о ее госпитализации.

"Премия им. В. И. Кулакова — это заслуга большого количества людей. Программа будет развиваться далее в части мониторинга состояния новорожденных, в том числе обеспечения расширенного неонатального скрининга", — резюмировала Антонина Кузнецова.

Напомним, ранее свердловские врачи провели операцию двухмесячному ребенку с патологией сосудов головного мозга.