Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим на Среднем Урале

Свердловчан призывают носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Санврачи рекомендуют вернуть масочный режим.

"Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим, обеспечить всем жителям региона защиту органов дыхания в местах массового пребывания населения — общественный транспорт, закрытые помещения, рабочие места, учебные аудитории", — заявила в ходе сегодняшнего брифинга замруководителя надзорного ведомства Анжелика Пономарева. Она также добавила, что необходимо усилить дезинфекционный режим на транспорте.

Также в ходе выступления Анжелика Пономарева рассказала о переводе школьников на дистант. Подробнее об этом читайте здесь.