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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 декабря 2022, 16:28

Опубликован график вакцинации в свердловских ТЦ с 16 по 23 декабря

вакцинация

Свердловчане могут вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции интраназальным методом. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжается вакцинопрофилактика. Жители региона могут бесплатно привиться против COVID-19, гриппа и других инфекций в торговых центрах.

График работы выездных пунктов вакцинации с 16 по 23 декабря выглядит следующим образом:

в Екатеринбурге

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 16 декабря до 18:00, 17 декабря с 10:00 до 16:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 16 декабря до 18:00, 17 декабря с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 16 декабря до 18:00, 17 декабря с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 16 декабря до 18:00, 17 декабря с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Veer Mall" (просп. Космонавтов, 108д) — 16 декабря до 18:00, 17 декабря с 10:00 до 14:00.

в Ирбите

  • Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 20 декабря с 9:00 до 14:00;
  • Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 22 декабря с 9:00 до 14:00.

в Сысерти

  • ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 22 декабря с 10:00 до 13:00.

в поселке Бисерть

  • ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская) — 17 декабря с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, напоминают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, по данным медиков, число новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом на Среднем Урале за неделю увеличилось с 43 до 59 тысяч. Доминирующим штаммом вируса гриппа является так называемый "свиной". Особенно тяжело данная инфекция протекает у беременных, граждан старше 60 лет, у пациентов с сахарным диабетом.

"Вместе с тем многие годы штамм этого вируса (свиного гриппа. — Прим. ред.) входит в состав используемых на территории нашей страны вакцин против гриппа. Поэтому те, кто не пренебрегает вакцинацией, сегодня защищены от осложнений, вызываемых болезнью", — отметил главный внештатный специалист минздрава области по медпрофилактике Александр Харитонов.

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Областная газета Свердловской области

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