Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 декабря 2022, 20:41

В Екатеринбурге стационары ЦГКБ №6 отдали для лечения ОРВИ и гриппа

заболевшие ОРВИ

Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти. Фото: Александр Исаков

Для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге было решено перепрофилировать стационары ЦГКБ № 6. Информацию подтвердили в минздраве Свердловской области.

"В связи с существующей эпидемиологической ситуацией принято решение о перепрофилировании стационаров ЦГКБ № 6 (1 и 2 корпус) для оказания медпомощи больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями", — говорится в telegram-канале министерства.

Отмечается, что пациенты, которые находились на лечении до перепрофилирования, выписаны или переведены в другие медорганизации.

Напомним, в преддверии новогодних праздников свердловчане могут бесплатно привиться против гриппа, COVID-19, гепатита В, дифтерии и других заболеваний. Мобильные пункты будут принимать всех желающих в торговых центрах региона до 29 декабря включительно. С графиком их работы можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2022, 20:41 / Общество
В Екатеринбурге стационары ЦГКБ №6 отдали для лечения ОРВИ и гриппа
23.12.2022, 19:57 / Общество
В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
23.12.2022, 19:00 / Общество
Президент РФ присвоил госнаграды 13 свердловчанам
23.12.2022, 18:02 / Экономика
К юбилею Екатеринбурга выделено больше 22 миллиардов рублей
23.12.2022, 17:35 / Общество
На Среднем Урале наградили лучших волонтеров в сфере здравоохранения