В Екатеринбурге стационары ЦГКБ №6 отдали для лечения ОРВИ и гриппа

Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти. Фото: Александр Исаков

Для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге было решено перепрофилировать стационары ЦГКБ № 6. Информацию подтвердили в минздраве Свердловской области.

"В связи с существующей эпидемиологической ситуацией принято решение о перепрофилировании стационаров ЦГКБ № 6 (1 и 2 корпус) для оказания медпомощи больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями", — говорится в telegram-канале министерства.

Отмечается, что пациенты, которые находились на лечении до перепрофилирования, выписаны или переведены в другие медорганизации.

Напомним, в преддверии новогодних праздников свердловчане могут бесплатно привиться против гриппа, COVID-19, гепатита В, дифтерии и других заболеваний. Мобильные пункты будут принимать всех желающих в торговых центрах региона до 29 декабря включительно. С графиком их работы можно ознакомиться здесь.