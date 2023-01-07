В Свердловской области за сутки выявили 83 случая коронавируса

В России за сутки выздоровели 4 463 ковид-пациента. Фото: Галина Соловьева

83 новых случая заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 564 103.

Выздоровели за все время 550 069 свердловчан, в том числе 161 — за последние сутки. Госпитализировано еще 30 человек. С начала пандемии скончались 10 908 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние сутки).

В России за последние 24 часа диагноз COVID‑19 подтвердили у 3 303 человек. За все время зарегистрировано 21 823 855 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, в праздничные дни все больницы Среднего Урала работают. Посетители медучреждений смогут получить неотложную помощь, пройти диспансеризацию, а также привиться против коронавируса и гриппа.