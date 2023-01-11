В свердловской деревне открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт

В новом ФАПе будут обслуживать больше 300 жителей деревни Татарская Еманзельга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В деревне Татарская Еманзельга Свердловской области запустили в работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Обратиться за помощью смогут больше 300 жителей населенного пункта, сообщили в департаменте информационной политики региона.

ФАП пришел на смену старому, который располагался в помещениях сельсовета. Новый объект стал первым из 29 модульных медучреждений, которые намерены открыть в текущем году в отдаленных территориях региона по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

"В этом году для Красноуфимской районной больницы новый ФАП — не единственный современный медицинский объект. К июню планируется установка магнитно-резонансного томографа, что значительно улучшит диагностику и качество оказания медицинской помощи", — сказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин, торжественно открывая ФАП.

Пункт состоит из нескольких блоков, его каркас выполнен по теплосберегающим технологиям. Входная группа сконструирована с учетом доступности для маломобильных пациентов. В помещениях установлено оборудование для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Рабочее место фельдшера подключено к информационным медицинским системам, это позволит сотруднику оформлять электронные больничные, проводить телеконсультации, оперативно получать результаты исследований и записывать пациентов на приемы к узким специалистам.

Работать в новом пункте будут фельдшер Ирина Асьмандиярова и медсестра Ильмира Канафиева. Под их наблюдением находятся больше 300 жителей деревни, из которых больше 50 детей, 25 человек старше 80 лет и 5 долгожителей.

"Работу свою я люблю, в профессии уже 35 лет. Жители у нас очень отзывчивые: активно проходят диспансеризацию и вакцинацию, профосмотры, ведут здоровый образ жизни, занимаются скандинавской ходьбой. Места здесь пришвинские, поэтому летом всегда очень много отдыхающих, которым мы тоже оказываем медицинскую помощь", — рассказала Ирина Асьмандиярова.

В 2023 году на Среднем Урале запланировано строительство еще 28 фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, новые ФАПы появятся в поселках Платина под Нижней Турой и Сабик Шалинского района, в деревнях Корзуновка Ачитского района, Озерки и Увал Тавдинского района, Контуганово Нижнесергинского района и в других населенных пунктах.

В прошлом году в регионе возвели 29 модульных объектов. В открытии ФАПа в поселке Половинном под Верхней Пышмой по видеосвязи принимал участие Президент РФ Владимир Путин и лично губернатор Евгений Куйвашев.

"Очень хорошо, что оснащенные всем необходимым фельдшерско-акушерские пункты дотянулись до таких отдаленных населенных пунктов. Безусловно, это положительно сказывается на оказании медицинской помощи: быстро ставится диагноз, проводится диагностика", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отмечается, что на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" на Среднем Урале в 2023 году из бюджетов всех уровней выделено 4,7 миллиарда рублей.

Напомним, в этом году для свердловских больниц планируют приобрести 8 аппаратов МРТ.