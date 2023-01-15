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15 января 2023, 14:25

В Свердловской области выявили еще 225 случаев заболевания ковидом

мужчина в маске

На Среднем Урале за день подтверждено 182 случая выздоровления. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 789 пациентов с COVID-19, из них 225 приходится на Свердловскую область. При этом победить инфекцию смогли еще 3 208 человек.

В Москве подтвердили 1 376 заболевших за сутки, в Санкт-Петербурге — 554, а в Московской области — 183.

Госпитализировали за последние 24 часа 489 россиян, скончались 43 пациента. Всего с начала пандемии зарегистрировали 21 856 613 случаев заболевания ковидом, из них 21 274 640 закончились выздоровлением.

На Среднем Урале за день подтверждено 182 случая выздоровления, 5 пациентов были доставлены в больницы. Летальных исходов не зарегистрировано. Напомним, сутками ранее в Свердловской области было зафиксировано 242 новых пациента.

Областная газета Свердловской области

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