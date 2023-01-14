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14 января 2023, 13:31

В Свердловской области за сутки выявили 242 случая коронавируса

Коронавирус

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

242 новых случая заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 565 221.

Выздоровели за все время 551 407 свердловчан, в том числе 195 — за последние сутки. Госпитализировано еще 25 человек. С начала пандемии скончались 10 910 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за последние 24 часа диагноз COVID‑19 подтвердили у 5 102 человек. За все время зарегистрировано 21 851 824 случая, сообщает федеральный оперштаб.

Добавим, ранее Роспотребнадзор объявил о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Заболевший обнаружен в Пензенской области. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже занялись разработкой новой вакцины.

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Областная газета Свердловской области

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