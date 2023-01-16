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16 января 2023, 18:04

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 30 процентов

  Марина Сапожникова
Вирусы атакуют Свердловскую область

Почти половина заболевших — 44% — дети. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области зарегистрировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За первую рабочую неделю января заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Свердловской области выросла на 30,7%, это выше среднего многолетнего показателя на 25,3%. Почти половина заболевших — 44% — дети. По данным лабораторных исследований, сейчас в регионе доминирует вирус гриппа А(H1N1), но также проявляют себя штаммы гриппа В и А (Н3N2), парагрипп, аденовирусы, ротавирусы, риновирусы.

Самые неблагополучные по заболеваемости территории — Первоуральск, Асбест, ЗАТО Свободный. В уральской столице за неделю зарегистрировано 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше многолетнего уровня на 22%.

Напомним, по данным свердловского Роспотребнадзора в первую неделю нового года заболеваемость ОРВИ снизилась на 40%.

Областная газета Свердловской области

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