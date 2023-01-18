В отдаленные больницы Среднего Урала привлекут врачей по программе Евгения Куйвашева

У молодых врачей много возможностей для жизни и работы на селе. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработал программу по обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами.

Принятые меры позволят увеличить количество молодых специалистов в больницах и ежегодно привлекать более 100 медиков в отдаленные территории региона. Целью программы является увеличение численности сотрудников в региональных больницах, а также повышение престижа профессий врача и среднего медперсонала, поддержка специалистов, которые трудятся в государственных медучреждениях, что способствует достижению целей нацпроекта "Здравоохранение".

Руководители больниц анализируют штат своих сотрудников на текущий момент и на ближайшую перспективу, а затем передают в министерство информацию о потребности в тех или иных специалистах. Затем формируется план целевого набора в медвуз и медколледж. Медицинские учреждения ведут активную работу по профориентации школьников, чтобы будущие медики уже со школьной скамьи планировали прийти на работу в свои больницы.

Об этом говорил губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии в декабре 2022 года, отвечая на вопрос об укомплектованности кадрами больниц.

"Вопрос укомплектования наших медицинских учреждений медицинскими кадрами, специалистами, не только врачами, но и средним медицинским персоналом, — это сегодня очень актуальный вопрос. <…> Необходимо активнее включиться в том числе и руководителям образовательных организаций, профориентировать ребят на поступление в Уральский медицинский университет по целевому набору. Такой набор ежегодно сегодня мы делаем от всех наших муниципалитетов — 250 человек ежегодно. Плюс серьезные квоты выделены Министерством здравоохранения. Сегодня есть возможность бесплатно отучиться и приехать работать по целевому набору", — сказал Евгений Куйвашев.

В 2022 году целевой набор впервые прошел в Свердловском областном медицинском колледже, уже к 2025 году набор целевиков увеличится до 500 человек. Медицинские учреждения смогут ежегодно направлять студентов на целевое обучение в Уральский государственный медицинский университет (УГМУ). Например, Северный управленческий округ может направить порядка 100 человек. Для этого уже есть необходимая база, ведется сотрудничество с 24 школами, где есть классы естественно-научной направленности, медики проводят встречи со школьниками и их родителями, организуют экскурсии в больницы.

К 2025 году количество школ, в которых созданы профильные медицинские классы, вырастет до 44. Сейчас только по направлению больниц Северного управленческого округа в УГМУ обучается 260 человек, а всего по целевому набору — более 2,6 тысячи студентов.

Также в регионе действуют меры поддержки для медиков, которые выбирают работу в отдаленных территориях. Им предоставляется жилье, выплачиваются средства по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Таким образом государственные медорганизации с 2012 года привлекли 1 198 медицинских работников.

"Конечно, определенный дефицит медицинских работников присутствует, но мы принимаем все возможные меры для привлечения кадров в систему здравоохранения и уделяем особое внимание подготовке молодых специалистов. В 2022 году обучение завершили 279 медиков и почти вдвое больше — 576 человек — поступили на целевое обучение", — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Ранее сообщалось о том, что в больницы Каменска-Уральского пришли на работу 52 молодых специалиста.