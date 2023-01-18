В Свердловской области диспансеризацию рядом с домом прошли более 3 тысяч селян

#ДоброВСело в прошлом году побывало в 58 населенных пунктах региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всероссийский профилактический проект #ДоброВСело в прошлом году побывал в 58 населенных пунктах региона.

Проект #ДоброВСело стартовал в конце апреля прошлого года. За это время помощью мультидисциплинарной медицинской бригады и мобильными диагностическими комплексами смог воспользоваться 3 071 житель села. Такие профилактические выезды позволили медикам усилить контроль за здоровьем пациентов даже в самых отдаленных населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По итогам 2022 года в рамках проекта #ДоброВСело по результатам маммографии у 11 % обследованных женщин выявлены признаки онкопатологии. Также новообразования обнаружены у 3 % обследованных во время флюорографии и у 5 % выявлены подозрения на колоректальный рак.

Особым спросом у сельских жителей пользуется диагностика в офтальмологическом комплексе Свердловского областного медколледжа (СОМК). Здесь можно подобрать и откорректировать очковую оптику, определить остроту зрения, измерить внутриглазное давление. В 2022 году оптометристы обследовали почти 4 тысячи человек, каждому пациенту выдали соответствующие рекомендации.

Также в рамках проекта #ДоброВСело оказывается реальная помощь одиноким и маломобильным жителям. По инициативе волонтерского движения СОМК таким людям оказывается не только медицинская, но и образовательная, гуманитарная или хозяйственная помощь.

Волонтеры-медики совместно с медицинской бригадой и добровольцами Российского Красного Креста проводят диспансеризацию на дому, обучают родственников уходу за маломобильными людьми, оказывают помощь по хозяйству. На сегодняшний день такую комплексную помощь получил 291 пациент.

«После вынужденного перерыва из-за пандемии мы активно наращивали темпы профилактической работы в рамках проекта #ДоброВСело. Новшество прошедшего сезона — двухдневные выезды специалистов, когда за счет увеличения времени работы удавалось охватить диспансеризацией большее количество сельских жителей. Важно отметить работу волонтерского центра колледжа. По итогам работы почти 4,5 тысячи человек поучаствовали в волонтерских программах по профилактике различных заболеваний», — пояснила директор СОМК Ирина Левина.

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