Больницы Свердловской области получат более миллиарда рублей на закупку оборудования

Свердловские больницы получат новое оборудование. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Более 1,2 миллиарда направит правительство Свердловской области на закупку медицинской техники для больниц в 2023 году. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".

В 2023 году свердловские больницы получат более 400 единиц медоборудования. Всего на 2021–2025 годы для дооснащения и переоснащения больниц программой предусмотрено около 6,4 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня не только областные клиники, но и больницы первого уровня оснащаются "тяжелым" оборудованием: рентгенологическими, маммографическими, эндоскопическими установками, компьютерными томографами. Политика государства в сфере здравоохранения в первую очередь направлена на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, поэтому важно, чтобы жители областных центров и отдаленных территорий имели для этого равные возможности", — рассказал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Например, в Артемовской центральной районной больнице открыли специализированный блок, где помимо фиброгастроскопии проводится видеоколоноскопия. Новое эндоскопическое оборудование позволяет увидеть новообразование на ранней стадии и вовремя провести диагностику ткани.

"С помощью новых эндоскопических систем нашими специалистами проведено 148 процедур видеоколоноскопии. Помимо прочих патологий, выявлено 3 случая онкологических заболеваний кишечника, у 7 пациентов — подозрение на злокачественное новообразование. При подтверждении диагноза пациенты направляются в Свердловский областной онкодиспансер для консультации и лечения", — пояснил главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Также в больнице Артемовского новые эндоскопические системы помогают в работе хирургов. Врачи внедрили методику оперативного лечения осложненных форм желчекаменной болезни без применения общей анестезии и без разреза, через канал дуоденоскопа. После такой операции пациент может практически сразу вернуться к обычной жизни.

Ранее сообщалось о том, что уральские врачи начали выявлять бактериальные инфекции методом ПЦР с использованием российских реагентов.