На Среднем Урале COVID-19 за сутки выявили у 178 жителей

Летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале не зарегистрировано. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявлены 178 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 33 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.

Летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале не зарегистрировано, выздоровели 104 человека.

В регионах за прошедшие 24 часа коронавирус подтвержден у 4 702 россиян. В стационары доставлены 970 человек. Скончались 42 пациента. С больничных выписаны 5 466 граждан.

Ранее коронавирус был подтвержден у 171 жителя Свердловской области.