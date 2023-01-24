На Среднем Урале COVID-19 за сутки выявили у 178 жителей

В Свердловской области выявлены 178 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 33 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.
Летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале не зарегистрировано, выздоровели 104 человека.
В регионах за прошедшие 24 часа коронавирус подтвержден у 4 702 россиян. В стационары доставлены 970 человек. Скончались 42 пациента. С больничных выписаны 5 466 граждан.
Ранее коронавирус был подтвержден у 171 жителя Свердловской области.
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