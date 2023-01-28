В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у 229 жителей

В России за сутки коронавирус подтвержден у 7 219 человек. Фото: Галина Соловьева

Летальных исходов от коронавируса на Среднем Урале не зарегистрировано, госпитализированы 38 пациентов, выздоровели 125 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России за сутки коронавирус подтвержден у 7 219человек. Госпитализировано 989человек. Скончались 42 пациента. С больничных выписаны 4 384 россиянина.

Ранее коронавирус был подтвержден у 178 жителей Свердловской области.