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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 января 2023, 14:08

На Среднем Урале выявили еще 249 случаев коронавируса

Девушка в маске

На Среднем Урале выздоровел за сутки 131 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 6 941 россиянина, среди которых 249 жителей Свердловской области. В больницы были доставлены 495 зараженных.

В Москве зафиксировали 1 967 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 728, а в Московской области — 284.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 938 421 случай заболевания COVID-19, из которых 21 339 316 завершились выздоровлением. За последние 24 часа победить инфекцию смогли 3 612 россиян, 40 человек скончались.

На Среднем Урале был госпитализирован 1 пациент, 131 человек выздоровел, летальных исходов не зарегистрировано. Днем ранее коронавирус подтвердили у 229 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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