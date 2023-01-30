Свердловские медики на выезде обследовали больше 100 жителей поселка Кедровое

В Кедровом побывали 20 специалистов из медорганизаций Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медицинский десант побывал в населенном пункте в рамках всероссийского профилактического проекта #ДоброВСело. В Кедровое были направлены 3 мобильных комплекса и 20 сотрудников из 4 медицинских организаций Свердловской области.

Жителям села бесплатно сделали комплексный скрининг, который позволяет на ранних стадиях выявить в организме человека новообразования, а также сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, сообщает департамент информационной политики региона.

"Проект #ДоброВСело обеспечивает доступность всесторонней диагностики для жителей удаленных территорий и населенных пунктов с малой численностью жителей. Таким образом специалисты своевременно выявляют опасные патологии, в том числе злокачественные опухоли, сохраняя уральцам здоровье и жизнь. Поэтому выездная работа медиков в сельской местности является приоритетом нацпроекта "Здравоохранение", — отметил глава регионального минздрава Андрей Карлов.

Пришедшим на осмотр жителям Кедрового провели флюорографию грудной клетки, ЭКГ, определили уровень холестерина и глюкозы в крови, женщинам провели маммографию. Офтальмологи помогли пациентам подобрать очки после проверки зрения. Особое внимание врачи уделили онкоскринингу. Жителей проконсультировала дерматолог Верхнепышминской ЦГБ Юлия Мусина. Она призвала пациентов внимательно относиться к новообразованиям на своей коже. В рамках осмотра женщины смогли пройти исследование на онкоцитологию.

"Я пенсионерка. Как многие, имею целый "букет" хронических болезней: то сахар подскочит, то давление. Каждый раз в больницу не наездишься. Я очень довольна, что к нам в Кедровое приехали врачи и за один день удалось сдать кровь, пройти кардиограмму, да еще проверить легкие", — рассказала участница акции Ольга Новикова.

Жители села не обошли стороной "кардиопост". Его организовали студенты Свердловского областного медицинского колледжа. Они напомнили уральцам навыки оказания первой помощи. Добровольцы Российского Красного Креста провели обучение по сердечно-легочной реанимации. Инструктаж заинтересовал школьников.

Также медики смогли уделить внимание маломобильным пациентам. Их посетила врач-невролог Верхнепышминской центральной городской больницы Вера Кудрина, дав консультации по коррекции лечения.

"Регулярное прохождение диспансеризации дает каждому человеку шанс на активное долголетие, поэтому данному направлению уделяется особое внимание на уровне государства. Выездную работу в нашем регионе ведет команда профессионалов: сегодня к жителям поселка Кедровое приехали специалисты Свердловского областного онкодиспансера, Свердловского областного медколледжа, Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, а также сотрудники нашей больницы. Очень рад, что жители положительно оценили организацию мероприятия и качество обследования", — подчеркнул главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Напомним, в 2022 году выездная диспансеризация охватила больше 3 тысяч жителей Среднего Урала. Всероссийский профилактический проект #ДоброВСело в прошлом году побывал в 58 населенных пунктах Свердловской области. В текущем году поселок Кедровое стал вторым населенным пунктом, где побывал медицинский десант.