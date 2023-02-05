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5 февраля 2023, 13:55

В Свердловской области подтвердили 361 новый случай COVID-19

Екатеринбург

За сутки от ковида выздоровели 180 свердловчан. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразился 361 человек, выздоровели 180 жителей региона, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале за последние 24 часа от коронавируса скончался 1 человек. В больницы направлены 2 пациента.

В регионах РФ общее число подтвержденных новых случаев COVID-19 составило 9 410. Зарегистрировано 45 летальных исходов. Госпитализированы 618 пациентов. Выздоровели 5 200 человек.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что штамм коронавируса "кракен" не будет доминировать в России.

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Областная газета Свердловской области

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