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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2023, 18:06

В горбольнице Асбеста появился современный компьютерный томограф за 32 млн рублей

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КТ требуется для обнаружения онкологических и сердечно-сосудистых патологий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Благодаря региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в городской больнице Асбеста появился многофункциональный компьютерный томограф. Он обошелся в 32 млн рублей.

Асбестовская больница оказывает помощь 260 тысячам жителей города и прикрепленных территорий. Старый томограф в период пандемии коронавируса выработал свой ресурс после 53 тыс. исследований. Новый аппарат, купленный на средства областного бюджета, позволит проводить более 7 тыс. исследований в год.

По словам главврача городской больницы Асбеста Игоря Брагина, КТ требуется для обнаружения онкологических и сердечно-сосудистых патологий.

"Пока шли работы по демонтажу старого аппарата, закупке и установке нового, пациенты с подозрением на злокачественные новообразования по маршрутизации направлялись в больницу Сухого Лога, а больных с острым нарушением мозгового кровообращения скорая увозила в Екатеринбург. Благодаря госпрограмме, утвержденной губернатором, компьютерная томография вновь проводится в нашем медучреждении, что позволило сократить время ожидания медицинской помощи и повысить ее доступность для уральцев", — сказал Игорь Брагин.

Многофункциональный томограф обладает большим набором клинических приложений. Например, с его помощью можно проводить исследования коронарных сосудов, головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости при минимальной лучевой нагрузке. Кроме того, современная система визуализации позволяет специалистам в деталях увидеть анатомические структуры и поражения, а значит составить более полную и точную диагностическую картину.

Помимо нового аппарата в ближайшее время больница Асбеста получит 7 млн рублей на ремонт второго томографа. Это позволит полностью закрыть потребность в данных исследованиях на территории городского округа.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что в 2023 году для реализации регпрограммы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" медучреждениям Среднего Урала будет выделено более 210 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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