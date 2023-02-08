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8 февраля 2023, 13:27

В Роспотребнадзоре предупредили об усилении эпидемии COVID-19 в России

  Марина Сапожникова
Лекарства

В стране растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Фото: Галина Соловьева

На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора были представлены отчеты об эпидситуации в регионах. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти на 33 % по сравнению с предыдущей неделей.

"Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев", — сообщается на сайте ведомства. Преобладающим по-прежнему остается штамм "омикрон". 

Также растет показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю он вырос на 11 %, общее количество заболевших в России превысило 1 миллион человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам продолжить противоэпидемические мероприятия на фоне роста заболеваемости.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области повысился уровень заболеваемости ОРВИ.

Областная газета Свердловской области

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