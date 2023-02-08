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8 февраля 2023, 13:35

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 380 человек

Вакцина

Заболевание коронавирусом в стране растет. Фото: Галина Соловьева

По данным федерального оперативного штаба, сумели справиться с болезнью 394 уральца.

В регионе госпитализировано 40 пациентов, летальных исходов не зафиксировано.

В регионах РФ общее число подтвержденных новых случаев COVID-19 составило 10 389. Зарегистрировано 44 летальных исхода. Госпитализированы 1 393 пациента. Выздоровели 8 104 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что эпидемия коронавируса в стране усиливается. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев.

Областная газета Свердловской области

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