В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 380 человек

По данным федерального оперативного штаба, сумели справиться с болезнью 394 уральца.
В регионе госпитализировано 40 пациентов, летальных исходов не зафиксировано.
В регионах РФ общее число подтвержденных новых случаев COVID-19 составило 10 389. Зарегистрировано 44 летальных исхода. Госпитализированы 1 393 пациента. Выздоровели 8 104 человека.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что эпидемия коронавируса в стране усиливается. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев.