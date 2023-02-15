Свердловские врачи "вырастили" для пациентки фрагмент здоровой печени

Уникальную операцию на печени провели 59-летней жительнице села Туринская Слобода. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи отделения абдоминальной онкологии и хирургии Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провели успешную операцию, в ходе которой у пациентки увеличили здоровую часть печени и удалили пораженную часть органа.

Уникальную операцию провели 59-летней жительнице села Туринская Слобода Галине Зубковой. Врачи использовали современное оборудование, которое было приобретено по нацпроекту "Здравоохранение". Докторам удалось увеличить объем здоровой части печени на 40% с помощью малоинвазивного вмешательства, после этого были удалены пораженные метастазами сегменты внутреннего органа.

"Когда у пациента остаются здоровыми всего два сегмента печени, их объема не хватает для нормального функционирования после радикальной резекции. Зачастую такие пациенты считаются неоперабельными. В данном случае рентгенохирурги выполнили эмболизацию правой ветви воротной вены, по которой в печень поступает кровь от внутренних органов, что вызвало гипертрофию (увеличение) здоровой левой доли печени. После этого мы смогли успешно провести операцию", — пояснил заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ № 1 Олег Орлов.

В операции принимали участие врачи СОКБ № 1 Олег Орлов, Василий Шерстобитов, Руслан Алиев, Роман Камалов, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Левит.

"Не представляете, как здорово быть прооперированной, когда ранее тебе говорили, что это невозможно. Конечно, после операции было тяжеловато — все-таки это сложное хирургическое вмешательство. Но сейчас чувствую себя хорошо. От всей души и не только от себя, а от всех пациентов, которые здесь лечатся, низкий поклон и огромная благодарность врачам и медперсоналу", — поблагодарила медиков Галина Зубкова перед выпиской.

Новая хирургическая методика была внедрена в СОКБ № 1 два года назад. Это была вторая подобная операция. Первая пациентка была выписана в 2021 году, за ее спасение врачи были удостоены премии "Медицинский Олимп".

Напомним, в Свердловской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака на базе межмуниципального медицинского центра Асбеста.