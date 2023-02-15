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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 февраля 2023, 21:46

Владимир Путин поручил ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения

Владимир Путин

Президент поручил ускорить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: сайт Кремля

На церемонии открытия объектов здравоохранения в российских регионах президент РФ заявил, что для повышения доступности и качества медицины еще предстоит много сделать. Для этого запущен профильный национальный проект "Здравоохранение" и ряд региональных программ модернизации первичного звена.

По словам Владимира Путина, в этом году продолжится работа по программам модернизации. В стране есть возможности для их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год. По мнению президента, это позволит ускорить выполнение намеченных планов и, соответственно, повысить доступность медпомощи для миллионов людей.

Взять под личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Также к этой работе должны будут присоединиться главы регионов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил проработать меры по демобилизации врачей, призванных на службу.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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