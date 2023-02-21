Евгений Куйвашев утвердил программу создания медицинских классов в школах Среднего Урала

В Свердловской области откроют сеть медицинских классов. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области утвердил программу формирования медклассов в школах региона. Реализация проекта позволит развить интерес к профессии у будущих медиков еще во время учебы в общеобразовательном учреждении.

Новые знания в дальнейшем помогут школьникам при поступлении в медицинский колледж и университет. Ранняя профориентация положительно скажется и на решении кадрового вопроса в свердловских больницах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Молодые специалисты получают подъемные, жилищные сертификаты, предоставляется компенсация за арендное жилье. Тем не менее кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача — дело не быстрое. Но проблему надо решать", — отметил Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале уже есть практика создания медицинских классов в школах. Этот процесс был инициирован лично Евгением Куйвашевым. В 2023 году такие классы работают в 22 общеобразовательных организациях. А к 2025 году их должно стать вдвое больше.

На начальном этапе, в 2023–2024 годы, реализация проекта предполагается на уровне отдельных школ в муниципалитетах Свердловской области. Уже на втором этапе, в 2025 году, опыт распространят на весь регион. Таким образом, на Среднем Урале появится сеть специализированных классов, где дети будут углубленно изучать химию и биологию. У ребят необходимо сформировать интерес к медицинским профессиям, определить их способности к изучению наук, привить практические навыки.

Для этого потребуется организовать повышение квалификации педагогов, расширить сеть специализированных естественно-научных кабинетов, разработать новые варианты учебных планов.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) прошел День открытых дверей, на который приехали 200 свердловских школьников.