В Красноуфимской районной больнице появился мощный компьютерный томограф

В больнице Красноуфимска появилось новое оборудование. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Компьютерный томограф стоимостью более 40 миллионов рублей для Красноуфимской районной больницы приобретен за счет средств областного бюджета и предназначен для эффективной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оборудование введено в эксплуатацию в соответствии с задачами национального проекта "Здравоохранение".

Мощный 64-срезовый компьютерный томограф сократит сроки ожидания исследований.

Как рассказал начальник отдела организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин, реализация программы модернизации первичного звена, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, продолжится. В этом году в Красноуфимскую районную больницу планируется поставить систему магнитно-резонансной томографии и новое диагностическое оборудование.

"Использование тяжелой медицинской техники способствует раннему выявлению опасных патологий и, как следствие, укреплению здоровья и повышению качества жизни уральцев", — отметил Алексей Столин.

Кроме того, в больнице Красноуфимска после ремонта и переоснащения открыты отделения функциональной диагностики и эндоскопии. Ежегодно специалисты проводят здесь более 5 тысяч разнообразных исследований.

"Ежедневно поликлиника принимает более 500 пациентов. Положительные изменения в подразделении сделают работу персонала более эффективной, а медицинскую помощь — более качественной", — подчеркнула заведующая поликлиникой Елена Меркурьева.

После ремонта Красноуфимской больницы была перестроена работа поликлиники: изменилась маршрутизация пациентов, внедрена IP-телефония, создано резервное копирование информационных баз, построены и запущены локальные сети для выхода в интернет, заработало электронное расписание и информационная бегущая строка в регистратуре.

Напомним, что мероприятия, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и программа модернизации первичного звена, являются приоритетом национального проекта "Здравоохранение". В Свердловской области на реализацию нацпроекта в 2023 году из бюджетов всех уровней выделено 4,7 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Ирбитской больнице появилось новое оборудование для работы хирургов.