В 2022 году больше тысячи уральских семей стали родителями благодаря бесплатному ЭКО

В 2023 году в Свердловской области планируют провести ЭКО 2443 бесплодным парам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

1047 семей из Свердловской области стали родителями в 2022 году благодаря программе бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая реализуется в рамках национального проекта "Демография", сообщает департамент информационной политики региона.

В 2015 году вспомогательные репродуктивные технологии были включены в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). С того момента на свет появились больше 7 тысяч малышей у свердловских пар, которые воспользовались ЭКО.

Получить ЭКО по полису ОМС могут все пациенты, которым поставлен диагноз "бесплодие" и при этом есть показания для проведения экстракорпорального оплодотворения. Сегодня в клиниках Среднего Урала состоят на учете и наблюдаются по поводу бесплодия больше 8 тысяч пар. По данным врачей Областного перинатального центра ОДКБ, нередко причиной бесплодия у пациентов являются ранее употребление алкоголя и курение, также к дисфункции репродуктивной системы приводят генетические сбои. Проблемы можно выявить в ходе комплексного обследования.

"В Свердловской области успешно функционирует система межмуниципальных кабинетов бесплодного брака. Она позволяет парам, которые столкнулись с трудностями на этапе зачатия, получить консультацию грамотного врача акушера-гинеколога и андролога, пройти обследование в необходимом для постановки диагноза и назначения лечения объеме. Такие кабинеты есть в Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове и других крупных городах области. Если по результатам обследования и лечения пациентам показано применение вспомогательных репродуктивных технологий, они получают направление в выбранную ими клинику", — рассказала главный врач Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева.

На 2023 год в регионе планируют провести ЭКО 2443 бесплодным парам. Также уральцам доступны 1917 процедур криопереноса — консервации жизнеспособных эмбрионов с помощью мгновенной заморозки. В таком виде эмбрионы могут храниться длительное время и в дальнейшем использоваться для "подсадки", если первая попытка беременности оказалась неудачной. Процедуру криопереноса оплачивает государство; чтобы воспользоваться ей, пациентам необходимо получить направление.

Бесплатные вспомогательные репродуктивные технологии доступны свердловчанам в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества, клинико-диагностическом центре "Охрана здоровья матери и ребенка", а также в шести частных медицинских организациях Екатеринбурга.

С 2015 по 2022 год объем помощи для жителей региона в рамках программы ЭКО увеличен вдвое, по сравнению с предыдущим годом — на 11%. За январь текущего года по полисам ОМС в клиниках Екатеринбурга выполнили 78 программ ЭКО и 154 криопереноса. В счет квот первого полугодия 2023 года в Свердловской области семьям выдано 1317 направлений на ЭКО.

Напомним, в Екатеринбурге стартовала программа тестирования на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте.