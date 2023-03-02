Лекарства – в шаговой доступности

Как рассказала фармацевт недавно открывшегося аптечного пункта в Богдановиче Юлия Добровольская, точка востребована не только у горожан, но и у жителей близлежащих деревень. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА продолжают повышать доступность для граждан лекарственных средств и медикаментов, прежде всего – в отдаленных территориях. До конца года в регионе планируется открыть 18 новых государственных аптек и аптечных пунктов. «ОГ» выяснила, в каких территориях они появятся в первую очередь.

На контроле Минздрава

Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей удаленных территорий, напомним, находится на контроле областного Минздрава.

– Мы считаем важной задачей максимально приблизить аптечные пункты к жителям удаленных от мегаполисов территорий, чтобы пациенты в деревнях и селах не испытывали затруднений с получением медикаментов, в том числе по льготным рецептам. Сеть точек отпуска лекарств постоянно расширяется, охватывая все больше муниципалитетов региона. Качественное лечение уральцев помогает достичь целей нацпроекта «Здравоохранение» по народосбережению и повышению продолжительности жизни населения, – отмечал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

На сегодняшний день в регионе работает 96 аптек и аптечных пунктов государственной сети «Фармация». Так, две недели назад новая аптека начала работать в Асбесте, прямо через дорогу от поликлиники № 3.

В конце прошлого года после ремонта вновь открылся аптечный пункт в городской больнице поселка Рефтинский. Благодаря этому удалось решить проблему льготного лекарственного обеспечения жителей поселка: раньше за медикаментами приходилось ездить в Асбест.

– Это очень удобно: вышел из кабинета врача – купил лекарства по рецепту, и не надо никуда специально ехать, – поделилась с «ОГ» жительница Рефтинского Татьяна Гурьянова.

Дополнительные пункты сети государственных аптек «Фармация» начали работать в поликлиниках и больницах в Первоуральске, Богдановиче, Североуральске и Верхних Сергах.

Медикаменты – доступнее, ассортимент – шире

До конца года «Фармация» планирует открыть в регионе еще 18 аптек.

Сразу пять аптек появится в Артёмовском городском округе – в самом райцентре, а также в селе Покровское, в поселках Буланаш, Красногвардейский и Сосновый Бор. Это позволит решить давний вопрос с обеспечением жителей района лекарствами, прежде всего – льготными. Как выяснила «ОГ», муниципальная аптечная сеть, отделения которой работали во всех этих населенных пунктах, не справлялась с нагрузкой. Жители неоднократно жаловались, что на аптечных полках отсутствуют нужные медикаменты, их приходилось заказывать и ждать, пока привезут, либо ехать в соседний населенный пункт.

Руководитель МУП «Центральная районная аптека № 198» Светлана Кожевина объясняла задержку с поставкой нужных лекарств сложной финансовой ситуацией:

– В марте выросли цены, поставщики перестали давать отсрочку – товар поставляли только по предоплате, мы вынуждены были закрывать старые долги.

Администрация городского округа всячески поддерживала сеть. Так, в сентябре прошлого года на поддержку учреждения из местного бюджета было выделено более 1,3 миллиона рублей. Однако это позволяло решить проблему лишь на время. Перед новым годом было найдено окончательное решение.

– Наши муниципальные аптеки посетили специалисты «Фармации». Было решено: учреждение продолжит оказывать услуги населению в этих помещениях. Сейчас решаются организационные моменты. Все рабочие места для специалистов сохранятся, – сообщил «ОГ» глава Артёмовского городского округа Константин Трофимов.

Также новые точки отпуска лекарств планируется открыть в поселке Октябрьский Сысертского городского округа, в деревне Четкарино Пышминского городского округа, в Липовке Режевского городского округа и других населенных пунктах.