Свердловчане смогут пройти обследование на передвижном цифровом флюорографе

Обследовать легкие сможет любой уралец. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдет акция "Здоровые легкие". На площади перед ТРЦ "Мегаполис" будет работать передвижной цифровой рентгенодиагностический кабинет Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ОКМЦ ФИЗ). Пройти обследование сможет любой желающий житель Екатеринбурга или гость города старше 15 лет.

Выезды передвижного флюорографа организованы врачами ОКМЦ ФИЗ совместно с городской Общественной палатой и проходят по утвержденному графику.

Цель акции — сделать обследование грудной клетки более доступным для населения и выявить возможные заболевания на раннем этапе. Работа по развитию диагностики опасных патологий ведется благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Как рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, федеральные программы по борьбе с различными заболеваниями позволили поднять диагностическую службу на качественно новый уровень.

"Наши специалисты способны обнаружить признаки опасной патологии на самом раннем этапе, когда назначенное лечение даст максимальный эффект. Все, что необходимо сделать тем, кому небезразлично собственное долголетие, — регулярно проходить рекомендованные медиками обследования", — сказал Андрей Карлов.

Передвижной флюорограф снабжен современной цифровой техникой, которая обеспечивает высокое качество снимков. При этом лучевая нагрузка на пациента снижена в 10-15 раз по сравнению с аналоговыми флюорографами. Сразу после обследования врач-рентгенолог составляет описание снимков и формулирует заключение.

Акция "Здоровые легкие" стартовала в 2023 году. Во время первого выезда было обследовано более 250 человек. На дополнительное обследование отправили пятерых уральцев.

В этот раз акция пройдет 9 и 10 марта с 10:00 до 20:00 в Екатеринбурге на ул. 8 Марта, 149 (ТРЦ "Мегаполис"), сообщает департамент информполитики региона.

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