Вакцинация от клещевого энцефалита началась на Среднем Урале

В регионе началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Средний Урал поступили первые партии вакцины против клещевого энцефалита для детей и взрослых. Препарат приобретен на средства областного бюджета по региональной программе "Общественное здоровье уральцев", которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Прививочная кампания в больницах начнется в ближайшие дни, сейчас ведется отгрузка вакцины медицинским организациям, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Бесплатная вакцинация проводится среди детей в возрасте 15 месяцев, людей старше 60 лет и лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров. Остальные категории граждан могут рассчитывать на бесплатные первую и вторую прививки от клещевого энцефалита, дальнейшая ревакцинация проводится за счет собственных средств жителей.

В регионе в наличии есть почти 13 тысяч доз детской отечественной вакцины "Клещ-Э-Вак". По данным медиков, препарат не вызывает побочных эффектов и хорошо переносится детьми. Для взрослых в клиники поступила 91 тысяча доз вакцины "Энцевир".

"Наш регион является частью напряженного природного очага клещевых инфекций. Клещевой энцефалит — заболевание, которое наносит серьезный удар по центральной нервной системе человека. Самой эффективной мерой защиты от подобной беды была и остается вакцинация", — рассказал главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Эпидемиологи напоминают, что первая вакцинация против клещевого энцефалита проводится дважды с интервалом от одного до семи месяцев. Вторую прививку медики рекомендуют сделать не позднее чем за две недели до выхода на природу. Ревакцинация выполняется через год, а последующие — через каждые три года.

В 2022 году в Свердловской области от укусов клещей пострадали 47 тысяч жителей, это в 1,3 раза больше показателя 2021 года. В прошлом году было зарегистрировано 188 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из которых 29 случаев вирусной инфекции — у детей в возрасте до 17 лет.

Напомним, в Свердловской области отменили вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.