В травматологии городской больницы № 4 Нижнего Тагила появился мобильный рентген-аппарат

Рентген-аппарат помогает эффективно выполнять малотравматичные операции и сокращать их длительность. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Мобильный рентген-аппарат приобрели для городской больницы № 4 Нижнего Тагила в рамках национального проекта "Здравоохранение". Стоимость оборудования составляет 9 миллионов рублей.

Мобильный рентгенодиагностический хирургический аппарат C-дуга российского производства уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

По словам главного врача городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константина Аникина, аппарат позволяет проводить травматологические операции точнее, при этом продолжительность вмешательства сокращается, пациент меньше времени находится под наркозом.

Во время операции рентген-аппарат можно перемещать по всей операционной и делать снимки под любым необходимым углом. Непрерывная цифровая диагностика позволяет врачам в режиме онлайн оценить результат вмешательства.

Напомним, ранее в екатеринбургскую ГКБ № 14 поступило новое оборудование для диагностики заболеваний сердца.