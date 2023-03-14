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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 марта 2023, 15:27

В травматологии городской больницы № 4 Нижнего Тагила появился мобильный рентген-аппарат

Операция

Рентген-аппарат помогает эффективно выполнять малотравматичные операции и сокращать их длительность. Фото: региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области

Мобильный рентген-аппарат приобрели для городской больницы № 4 Нижнего Тагила в рамках национального проекта "Здравоохранение". Стоимость оборудования составляет 9 миллионов рублей.

Мобильный рентгенодиагностический хирургический аппарат C-дуга российского производства уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщает региональный центр медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.

По словам главного врача городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константина Аникина, аппарат позволяет проводить травматологические операции точнее, при этом продолжительность вмешательства сокращается, пациент меньше времени находится под наркозом.

Во время операции рентген-аппарат можно перемещать по всей операционной и делать снимки под любым необходимым углом. Непрерывная цифровая диагностика позволяет врачам в режиме онлайн оценить результат вмешательства.

Напомним, ранее в екатеринбургскую ГКБ № 14 поступило новое оборудование для диагностики заболеваний сердца. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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