В свердловском медколледже обсудили опыт подготовки кадров для больниц Крыма

Более 70 медработников Крыма прошли программы дополнительного профессионального образования на площадке свердловского медколледжа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В филиалах Свердловского областного медицинского колледжа прошли классные часы, приуроченные к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Учебное заведение одним из первых включилось в подготовку медицинских кадров для полуострова Крым и Севастополя.

"После интеграции медицины Крыма в систему отечественного здравоохранения остро возникла потребность в фельдшерах для нужд скорой помощи. Наши преподаватели одними из первых помогли скорой Севастополя в кратчайшие сроки подготовить 24 фельдшера из числа действующих медбратьев и медсестер", — рассказала преподаватель медколледжа Надежда Панова. Она сама дважды проводила обучение в Крыму, принимала экзамены, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За девять лет сотрудничества более 70 медработников Крыма прошли программы дополнительного профессионального образования на площадке Свердловского областного медколледжа.

Тема классного часа вызвала повышенный интерес у студентов колледжа.

"Профессия медика предполагает в первую очередь гуманизм и отзывчивость, поэтому было очень важно узнать, что именно наш колледж первым откликнулся на запрос крымчан. Гордимся нашими преподавателями", — отметил студент Максим Шубцев.

В Свердловской области к годовщине воссоединения Крыма с Россией 18 марта пройдет несколько мероприятий. Так, на площадке Мультимедийного парка "Россия — моя история" состоится презентация туристических возможностей Республики Крым, на базе уральского техникума "Рифей" пройдет спортивное мероприятие "Мы — едины, мы — непобедимы!", в муниципалитетах запланированы тематические фотовыставки. Студенты свердловских вузов и ссузов в центре Екатеринбурга проведут флешмоб: они выстроятся в форме карты РФ, включающей Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, учащиеся Свердловского медколледжа приняли участие в мероприятиях, посвященных истории медицинской службы Уральского добровольческого танкового корпуса.