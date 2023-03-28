Вакцинация против кори стартует в Екатеринбурге

Прививка от кори делается детям дважды: в 12 месяцев и 6 лет. Фото: Галина Соловьева

С 3 апреля в столице Свердловской области стартует прививочная кампания против кори, она продлится до 25 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Вакцина против кори вводится детям двукратно, в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Иммунизацию необходимо пройти взрослым до 35 лет, которые ранее никогда не прививались от кори, не болели ей или не имеют сведений о прививках. У взрослых жителей вакцинация проводится дважды с интервалом в 3 месяца.

По данным медиков, иммунитет от кори выработается только после двух сделанных прививок. Те, кто привит однократно, могут обратиться в поликлинику для ревакцинации. При себе нужно иметь паспорт, медполис, СНИЛС и прививочный сертификат.

Внимательно отнестись к вакцинации и проверить наличие прививок врачи рекомендуют людям из группы риска. К ним относятся работники общепита, здравоохранения, торговли, общественного транспорта, педагоги.

Корь является высоко контагиозным инфекционным заболеванием, вызывающим тяжелые осложнения, среди которых пневмония и менингит.

Напомним, в начале марта в Свердловской области началась вакцинация против клещевого энцефалита.