В Нижнем Тагиле открылось отделение гематологии и химиотерапии

Ежегодно здесь будут проходить лечение более 900 пациентов Горнозаводского округа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На базе городской больницы № 4 (ГБ № 4) Нижнего Тагила заработало отделение гематологии и химиотерапии. Инициатором открытия выступил минздрав Свердловской области. Цель — повысить доступность медицинской помощи пациентам с онкопатологиями и заболеваниями кровеносной системы.

Ежегодно здесь будут проходить лечение более 900 пациентов Горнозаводского округа. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Теперь нижнетагильские врачи смогут раньше выявлять опасные новообразования у свердловчан, оперативно начинать терапию, вести динамическое наблюдение пациентов, оценивать эффект назначенных схем лечения. Все эти задачи входят в программу борьбы с онкопатологиями национального проекта "Здравоохранение".

"Внедрение новых методов лечения, открытие новых отделений и привлечение молодых специалистов является приоритетным направлением в здравоохранении для правительства Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева. Наша задача — сделать медицинскую помощь качественной, современной и доступной для каждого пациента", — отметил на церемонии открытия отделения заместитель главы регионального минздрава Денис Демидов.

Сотрудники нового отделения ГБ № 4 Нижнего Тагила будут оказывать специализированную медицинскую помощь жителям Горнозаводского округа с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Схемы лечения тагильчан рекомендованы профильными специалистами Свердловской областной клинической больницы № 1.

Современное оборудование отделения гематологии и химиотерапии расширит спектр диагностических манипуляций, доступных пациентам Нижнего Тагила. Пункцию костного мозга и лимфоузлов теперь можно пройти по месту жительства, не выезжая в специализированные медицинские центры Екатеринбурга. Курьерская служба ГБ № 4 оперативно доставит пробы в лабораторию областной детской клинической больницы для проведения молекулярных исследований, иммунофенотипирования, иммуногистохимического исследования.

Для повышения доступности химиотерапевтической помощи в амбулаторных условиях при отделении создан дневной стационар и принят на работу еще один врач-гематолог. В ходе амбулаторного приема пациенты смогут получать рецепты на необходимые лекарственные препараты. Жителям Горнозаводского округа больше не придется ездить за ними в Екатеринбург.

Напомним, ранее в свердловской областной детской больнице открыли отделение трансфузиологии.