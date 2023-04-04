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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 апреля 2023, 13:10

В Свердловской области началась подчищающая иммунизация от кори

Вакцинация

В 2023 году в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заболевания корью. Фото: Галина Соловьева

С 3 апреля по 31 декабря 2023 года в Свердловской области проходит подчищающая иммунизация против кори. Она адресована тем, кто раньше не вакцинировался от этой болезни, не болел или привит однократно, а также не имеет сведений о прививках против кори.

Вакцинироваться должны:

  • дети с 1 года до 17 лет,
  • взрослые от 18 до 35 лет,
  • группы риска в возрастной категории 36–55 лет.

К группам риска относятся работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, работающие вахтовым методом. Без возрастных ограничений прививаются сотрудники медицинских, образовательных организаций, люди, постоянно или временно работающие на территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что в 2023 году в регионе зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, эпидемически не связанных между собой. 3 диагноза подтверждены. 10 являются предварительными. В большинстве случаев заболевшие граждане приехали в Свердловскую область из других стран. У каждого из них медики определили круг контактных лиц, вакцинировали их, в течение 21 дня прошедшие иммунизацию находятся под медицинским наблюдением. 

При этом в 2021–2022 годах случаи кори в регионе не зарегистрированы.

Региональное Управление Роспотребнадзора напоминает свердловчанам, что корь — это опасное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к кори составляет 98–100%. В группе риска находятся все, кто имел кратковременный контакт с больным, непривитые и неболевшие.

Первый признак заболевания корью — значительное повышение температуры тела. Жар появляется через 10–12 дней после контакта с заболевшим и длится от 4 до 7 дней. На этой стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на слизистой поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Спустя примерно 3 дня сыпь распространяется по телу. Заболевание может протекать в тяжелой форме и с осложнениями. Возможен летальный исход.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что необходимо сделать тем, кто однократно привит от кори.

Областная газета Свердловской области

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