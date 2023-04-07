Новые случаи подозрения на заболевание корью выявили медики в Екатеринбурге

Заболевших екатеринбуржцев с предварительным диагнозом "корь" госпитализировали. Фото: Павел Ворожцов

Предварительный диагноз "корь" поставили медики четырем жителям Екатеринбурга, двое из них — дети, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Новые случаи выявлены в Железнодорожном районе столицы Урала, все четверо зараженных проживают в одной квартире. Заболевших госпитализировали, а контактные лица проходят вакцинацию от кори.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. У заболевших корью наблюдается высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь на коже и общая интоксикация организма.

Врачи отмечают, что надежной защитой сегодня является вакцинация, которая состоит из 2 прививок.

Напомним, ранее в Свердловской области стартовала подчищающая иммунизация против кори.