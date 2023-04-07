Свердловские больницы отмечены за высокие показатели профилактической работы

Лидерами по профилактической работе стали медучреждения Горнозаводского управленческого округа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Минздрав Свердловской области наградил 14 больниц региона за эффективную организацию и проведение профилактических мероприятий в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Заболеваемость COVID-19 имеет прямую связь с результатами работы по медицинской профилактике. На начало 2022 года в области был самый высокий уровень по числу заболевших за весь период пандемии. Соответственно практически все профилактические осмотры были приостановлены, а медики переведены на обслуживание вызовов и вакцинацию", — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Напомним, в Свердловской области работали 178 стационарных прививочных кабинетов, 56 выездных пунктов вакцинации, 3 637 мобильных бригад, члены которых делали прививки в учебных заведениях и на предприятиях. Пропускная способность каждого кабинета вакцинации в поликлиниках региона доходила в среднем до 187 человек в день.

В 2022 году эпидобстановка стабилизировалась, свердловские медики смогли вернуться к профилактическим осмотрам и диспансеризации взрослых. По этому показателю они в кратчайшие сроки вышли на уровень "доковидного" 2019 года. Лидерами в этой работе стали медучреждения Горнозаводского управленческого округа.

Большой вклад в проведение профилактических мероприятий внесли студенты и педагоги Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медицинского колледжа.

По итогам работы за 2022 год благодарственными письмами регионального минздрава за эффективную организацию и проведение профилактических мероприятий, за активное участие в массовых выездных мероприятиях профилактической направленности и за активную информационную поддержку по профилактике заболеваний награждены:

больницы № 2, 3, 6 и 24 Екатеринбурга;

больницы ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Бисерти, Серова, Карпинска, Каменска-Уральского, Первоуральска, Асбеста;

Свердловский областной медицинский колледж — за ежегодное сотрудничество и участие в мероприятиях профессиональной направленности;

Центральная городская больница № 20 Екатеринбурга удостоена особой благодарности за передовой опыт в реализации профилактических мероприятий, который был отмечен на уровне федерального Министерства здравоохранения.

Отметим, что работа по раннему выявлению заболеваний, опасных для здоровья уральцев, ведется благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Напомним, ранее в Свердловской области для отдельных категорий граждан отменили вакцинацию от COVID-19.