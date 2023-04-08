Во Всемирный день здоровья свердловчане прошли диспансеризацию в торговых центрах

В обследованиях приняли участие около 400 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Массовые профилактические акции прошли во Всемирный день здоровья в Свердловской области. Мероприятия состоялись в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Самой востребованной оказалась комплексная проверка здоровья, которую все желающие могли пройти в екатеринбургском ТРЦ "МЕГА". В диспансеризации приняли участие около 400 человек, посетив узких специалистов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Массовые акции в содружестве с представителями бизнес-сообщества мы проводим уже не первый раз. Это стало хорошей традицией, цель которой — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Нынешней весной особый акцент было решено сделать на онкоскринингах, поэтому мы дополнительно привлекли на площадку маммолога и дерматолога, организовали выезд мобильных флюорографа и маммографа", — сообщил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

В торговом центре свердловчане прошли комплексный скрининг Центра здоровья ЦГБ № 2. Желающие сдали анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию.

Жители могли посетить пункты вакцинации и сделать прививки против дифтерии, столбняка, краснухи, гепатита В и клещевого энцефалита. Так сделали 87 человек. Кроме того, медики рассказали подробную информацию о необходимой иммунизации среди населения.

Некоторые посетители прошли скрининговое обследование. Из них около 15% рекомендовали обратиться к кардиологу, онкологу, неврологу или терапевту для дальнейшего наблюдения.

Также в торговом центре в рамках дней здоровья устроили бесплатный мастер-класс, медики рассказали жителям, как правильно нужно оказывать первую помощь, оценить состояние пострадавшего; объяснили, как провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение и перебинтовать рану. Также инструктор напомнила алгоритм действий при ДТП, инсультах, внезапных ожогах.

Помимо Екатеринбурга, подобные мероприятия провели в других свердловских городах. В Асбесте у ТЦ "Небо" жители могли пройти комплексные обследования в передвижных модулях "Диагностика" и "Стоматология".

Кроме этого, в вузах и средних специальных образовательных учреждениях были организованы мероприятия, направленные на пропаганду физической активности и отказ от вредных привычек.

Профилактические акции на Среднем Урале будут продолжены. В свердловских клиниках разработаны меры по предупреждению отклонений в состоянии здоровья людей.

Напомним, ранее больницы региона отметили за высокие показатели профилактической работы.