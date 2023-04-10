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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 апреля 2023, 18:17

Средства реабилитации инвалидов презентуют на выставке в столице Урала

Реабилитация

Среди экспонатов выставки – имитационный виртуальный тренажер для отработки навыков самостоятельной жизни. Фото: Алексей Кунилов

Межрегиональная специализированная выставка "Социальная поддержка и реабилитация лиц c ограниченными возможностями здоровья: технические средства, технологии, услуги" пройдет в Екатеринбурге в рамках форума социальных технологий "СОЦИО". На ней представят передовые технические средства реабилитации инвалидов.

Среди экспонатов выставки — имитационный виртуальный тренажер, который помогает научиться ориентироваться в городе, пользоваться транспортом, а также общаться с окружающими людьми, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы проводим эти выставки, демонстрирующие новые направления и технические средства реабилитации, с 2006 года. А сегодня Свердловская область является одним из пилотных регионов уникального проекта по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, и мы готовы поделиться и этим опытом", — подчеркнул первый заместитель министра социальной политики региона Евгений Шаповалов.

Отметим, выставка пройдет в рамках форума "СОЦИО", который состоится с 12 по 14 апреля на площадке конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Деловая программа мероприятия включает пять направлений: образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, культура. 

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что уралец научился заново ходить с помощью экзоскелета из Сколково.

Областная газета Свердловской области

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