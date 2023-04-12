В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от нападения клещей

Эксперт рассказал о важности мер личной профилактики. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области прогнозируют увеличение численности клещей в этом году. Такие выводы сделаны экспертами Роспотребнадзора на основании зоолого-энтомологических наблюдений.

"По сравнению с прошлым годом активность клещей началась раньше. В прошлом году первый укус зарегистрирован 10 апреля, а в этом — в 20-х числах марта. Наиболее активны клещи в зеленых зонах. Это не обязательно леса, но и городские парки, скверы, коллективные сады", — рассказал специалист-эксперт центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Станислав Топорков на брифинге перед акарицидной обработкой парка им. Энгельса в столице Урала.

Фото: Полина Зиновьева

Для снижения численности клещей на территории региона ежегодно проводятся акарицидные обработки. В 2022 году их площадь составила 10 524 га. В этом году территория увеличена до 11 336 га.

По словам Станислава Топоркова, комплекс профилактических мероприятий против клещевых инфекций состоит из нескольких этапов. Один из них — санитарная расчистка зеленых зон от мусора, прошлогодней листвы и валежника. Потом проводится энтомологический контроль заселенности территории клещами. После первичной акарицидной обработки через 3–5 дней повторяется обследование на наличие клещей. В случае необходимости обработку делают еще раз.

Фото: Полина Зиновьева

Эксперт регионального Роспотребнадзора также напомнил о мерах личной профилактики. Отправляясь на прогулку в лес или городской парк, стоит тщательно подобрать плотную одежду, закрывающую тело, пользоваться репеллентами и проводить осмотры при выходе из зеленых зон. Если клещ все же присосался, необходимо срочно обратиться в травматологический пункт. Обязательно отправить клеща на исследование.

Действенной профилактической мерой является вакцинация. Прививаться можно в любое время года, но желательно это сделать до начала сезона активности клещей, который длится с апреля по октябрь. Детей можно вакцинировать с 15-месячного возраста.

Фото: Полина Зиновьева

Отметим, что на данный момент от клещей пострадали уже 303 свердловчанина, из них 103 — дети. В Екатеринбурге жертвами укусов клещей стали 105 человек: 55 человек пострадали на территории городских зеленых зон, 14 — в коллективных садах.

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Напомним, в Екатеринбурге сегодня началась обработка парков от клещей, она продлится до середины мая.