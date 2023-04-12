Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 апреля 2023, 16:07

Средства реабилитации инвалидов представили на выставке в Екатеринбурге в рамках форума "СОЦИО"

Реабилитация

На выставке представлены новинки техники, которая позволяет адаптировать человека к социуму. Фото: Павел Ворожцов

Межрегиональная специализированная выставка "Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги" открылась в Екатеринбурге. Она проходит в рамках форума социальных технологий "СОЦИО", который организован при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального правительства.

"C 2006 года раз в три года правительство Свердловской области собирает на площадке выставки производителей новинок, позволяющих адаптировать человека к социуму, в ряде случаев — по-настоящему вернуть в жизнь, научить пользоваться всеми социальными возможностями, которые есть у человека", — приводит слова министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова департамент информационной политики региона.

В числе экспонатов — мультисенсорная система двигательной реабилитации "Ревимоушен". Она помогает больным c патологиями неврологического профиля и опорно-двигательного аппарата улучшить двигательную активность, координацию движений и навыки самообслуживания.

На выставке также представлена коммуникативная система для общения с глухонемыми людьми, тифлофлешплеер, специальный велосипед для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата и другие средства реабилитации.

Напомним, выставка разместилась на площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", посетить ее можно до 14 апреля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.04.2023, 17:18 / Экономика
В России увеличат социальные налоговые вычеты на обучение и лечение
12.04.2023, 16:53 / Общество
80% обращений от свердловчан поступает в СФР через портал Госуслуг
12.04.2023, 16:35 / Общество
Участников спецоперации освободят от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав
12.04.2023, 16:07 / Общество
Средства реабилитации инвалидов представили на выставке в Екатеринбурге в рамках форума "СОЦИО"
12.04.2023, 15:24 / Общество
В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от нападения клещей