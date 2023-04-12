Средства реабилитации инвалидов представили на выставке в Екатеринбурге в рамках форума "СОЦИО"

На выставке представлены новинки техники, которая позволяет адаптировать человека к социуму. Фото: Павел Ворожцов

Межрегиональная специализированная выставка "Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги" открылась в Екатеринбурге. Она проходит в рамках форума социальных технологий "СОЦИО", который организован при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального правительства.

"C 2006 года раз в три года правительство Свердловской области собирает на площадке выставки производителей новинок, позволяющих адаптировать человека к социуму, в ряде случаев — по-настоящему вернуть в жизнь, научить пользоваться всеми социальными возможностями, которые есть у человека", — приводит слова министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова департамент информационной политики региона.

В числе экспонатов — мультисенсорная система двигательной реабилитации "Ревимоушен". Она помогает больным c патологиями неврологического профиля и опорно-двигательного аппарата улучшить двигательную активность, координацию движений и навыки самообслуживания.

На выставке также представлена коммуникативная система для общения с глухонемыми людьми, тифлофлешплеер, специальный велосипед для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата и другие средства реабилитации.

Напомним, выставка разместилась на площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", посетить ее можно до 14 апреля.