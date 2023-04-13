В Новолялинской районной больнице появился новый цифровой маммограф

Новый цифровой маммограф заработал в больнице Новой Ляли. Фото: информационный ресурс министерства здравоохранения Свердловской области

В районной больнице Новой Ляли начали проводить обследование женщин с помощью нового цифрового маммографа. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Доступ к современному оборудованию получили тысячи женщин, проживающих в Новолялинском городском округе. Маммограф поможет врачам в диагностике и раннем выявлении онкологических заболеваний у пациенток, сообщает информационный ресурс министерства здравоохранения Свердловской области.

"Все женщины старше 40 лет должны проходить это обследование не реже одного раза в два года. Установка современного высокоточного оборудования позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению Новолялинского городского округа", — рассказал главный врач Новолялинской районной больницы Артем Рахманов.

Перед установкой маммографа в одном из кабинетов больницы сделали капитальный ремонт: сменили дверь, окна, смонтировали новую проводку, систему вентиляции и кондиционер. Направление на исследование жительницы Новой Ляли могут получить у участкового терапевта или в ходе диспансеризации.

Врачи рекомендуют женщинам после 40 лет регулярно проходить маммографию, так как процедура помогает выявлять злокачественные новообразования молочной железы на ранней стадии, когда опухоли не ощутимы при самопальпации. Данная онкопатология является одной из самых распространенных.

Напомним, ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ назвали свердловскую гематологическую службу одной из лучших в России.