Более двух тысяч свердловчан из-за кори находятся под наблюдением врачей

Из-за 25 случаев кори врачам необходимо наблюдать 2 тысячи контактных свердловчан. Фото: Галина Соловьева

Врачи взяли под наблюдение более двух тысяч свердловчан, контактировавших с больными корью. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности главного врача областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

На данный момент специальной иммунологической комиссией зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев кори, связанных с завозом из другого региона.

"Казалось бы, это небольшая цифра. Но она приводит к тому, что медицинские работники должны под наблюдением оставлять большое количество контактных — по жилому дому, по местам учебы и общения", — отметил Александр Харитонов.

Так, под наблюдением находятся уже более двух тысяч контактных свердловчан. Санврачами организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Если в подъезде появляются случаи кори, туда выходит медицинская бригада, проводятся противоэпидемические мероприятия, выявляются непривитые люди. Их нужно вакцинировать в течение 72 часов, чтобы они не заболели", — уточнил спикер.

В ведомстве напомнили, что корь — это одна из наиболее заразных инфекций. Для нее характерны высокая температура тела, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже. Болезнь опасна своими осложнениями. При возникновении симптомов заболевания необходимо вызвать медицинского работника на дом.

Для того, чтобы защитить себя от заболевания и его осложнений, необходимо вакцинироваться. Это касается в том числе и тех, кто планирует поездки в зарубежные страны — привиться от кори рекомендуется не менее чем за две недели до поездки.

Добавим, что в регионе на 30% выполнена подчищающая иммунизация от кори, которая проходит с 1 апреля.