Телемедицина стала доступна для жителей самых удаленных сел Слободо-Туринского района

Гораздо доступнее стала медицинская помощь для пациентов отдаленных территорий региона благодаря цифровым технологиям. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) отдаленных территорий Слободо-Туринского района Свердловской области оснащают телемедицинскими установками. Благодаря этому жителям не нужно ехать на прием к врачу в районный центр. Помощь они получают практически на дому.

"Слободо-Туринская больница практикует телемедицинские технологии с 2006 года. Но до сегодняшнего дня жителям удаленных территорий приходилось приезжать в районный центр для дистанционного общения с доктором из Екатеринбурга. Сейчас провести консультацию со специалистами учреждений второго и третьего уровня, а также с врачами районной больницы возможно непосредственно с ФАП или ОВП (общая врачебная практика)", — рассказала главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.

Так, жительнице села Тимофеево в рамках диспансерного наблюдения с заболеванием щитовидной железы понадобилась консультация с врачом-терапевтом. Ей не пришлось ехать в районную поликлинику, так как дистанционную встречу со специалистом провели по месту жительства — в открытом в начале текущего года после капитального ремонта фельдшерско-акушерском пункте. По национальному проекту "Здравоохранение" в нем оборудовали телемедицинскую установку.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, более 13 тысяч жителей Слободо-Туринского района обслуживают 15 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и три общеврачебные практики. Все они уже оснащены установками и программным обеспечением для проведения телемедицинских консультаций по программе модернизации первичной медико-санитарной помощи. В итоге ежегодно более 150 жителей малых населенных пунктов отдаленных территорий Слободо-Туринского района получают телемедицинские консультации узких специалистов Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы.

Цифровизация медучреждения значительно приблизила свердловчан к передовым технологиям современной медицины. Напомним, свердловские больницы подключили к "Единой цифровой платформе".