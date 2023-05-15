На Среднем Урале с начала года услуги по родовым сертификатам получили 12 000 женщин

Электронный родовой сертификат дает женщине право выбрать медицинскую организацию для родов и наблюдения во время и после беременности. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области за 4 месяца 2023 года около 12 000 женщин и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам. В медицинские учреждения перечислено более 130 000 рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Электронный родовой сертификат дает женщине право выбрать медицинскую организацию для родов и наблюдения во время и после беременности. Его оформляют в женской консультации или в роддоме. Документ также может предоставить детская поликлиника, где будут проходить профилактические осмотры ребенка. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

Все необходимые сведения по сертификату Социальный фонд получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, об успешных родах и услугах по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что расширенный неонатальный скрининг прошли более 25 тысяч новорожденных УрФО.

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